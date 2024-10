Ontslag van N-VA voorzitter Beveren: "Alle neuzen staan nog steeds in dezelfde richting"

Het akkoord in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht kwam er niet zonder slag of stoot. Vooral bij N-VA rommelt het. Zo heeft voorzitster Els Verheyen gisteren haar ontslag aangeboden. Verheyen vond dat de onderhandelingen niet fair verliepen en dat de onderhandelaars van de partij er niet alles uitgehaald hadden op vlak van mandaten en benoemingen. Verder samenwerken was daardoor niet meer mogelijk. Er zouden ook spanningen geweest zijn tussen partijleden van de verschillende gemeenten. Die verdeeldheid willen N-VA en Wij, Samen Sterk nu achter zich laten en vooral kijken naar de toekomst.