Ontdooiing en vertrek eerste vaccins vanuit AZ Sint-Blasius

We hebben het nieuwe jaar ingezet met minder coronabesmettingen, minder ziekenhuisopnames en minder overlijdens, in vergelijking met de periode voor de kerstvakantie. De cijfers blijven voorzichtig dalen. In de ziekenhuizen in onze streek liggen er nog 165 covidepatienten, dat zijn er 5 minder. 20 van hen hebben intensieve zorg nodig, ook dat zijn er 2 minder dan gisteren. Enkel in het AZ Nikolaas en in het AZ Sint-Elisabeth is er opnieuw een lichte stijging. In Sint-Niklaas zijn er 4 Covid-patiënten bijgekomen, in Zottegem 1.