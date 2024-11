Christian uit Vrasene is 85 jaar, en haar hele leven lang al maakt ze kerstdecoraties in kant. Kant is dan ook een echte passie voor haar. Ze is er al van kindsaf mee bezig. Ondertussen staan er tientallen dozen vol gehaakte decoraties op zolder. En waarschijnlijk zullen er nog meer dozen bijkomen, want Christian haakt nog elke dag.