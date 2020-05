Een MUG-voertuig van het AZ Nikolaas is vanmorgen betrokken geraakt bij een verkeersongeval in Temse. De MUG was prioritair op weg naar een dringende opdracht in Bazel. Op het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat ging het fout. Met sirene op en blauwe zwaailichten aan, reed de bestuurder van het MUG-voertuig door het rode licht het kruispunt op, daar werd het in de flank gegrepen door een andere auto. Beide voertuigen liepen heel wat schade op, gewonden vielen er gelukkig niet. De N16 richting Temsebrug was wel een tijdlang versperd, wat onmiddellijk voor heel wat verkeershinder zorgde in de buurt.