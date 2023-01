Onrust over hervorming onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking of spraak- en taalstoornis

Belangrijk onderwijsnieuws uit Denderleeuw dan. Daar opent het Leonardo College vanavond een gloednieuw gebouw met in totaal 14 klaslokalen, goed voor 250 extra plaatsen. En die zijn meer dan welkom, want het capaciteitsprobleem in de streek is al jaren nijpend. De schoolbanken in de Denderstreek zitten overvol. Het Leonardo College werkte ook al enkele jaren met een inschrijvingsmaximum. Maar door het nieuwe gebouw is dat niet langer nodig.