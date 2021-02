Ongeziene testoperatie in Geraardsbergen: meer dan 2.000 testen op 14 locaties

Ondertussen hebben alle ziekenhuizen in onze regio de eerste vaccinaties bij hun personeel gezet. Vandaag was dat, naast het AZ Nikolaas, ook het geval in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem en in het ASZ, met campussen in Aalst en Geraardsbergen. Een hoopvolle dag, maar bij die ziekenhuizen is er ook ongerustheid. Want ze hebben te horen gekregen dat ze volgende week minder vaccins krijgen dan beloofd. En ze vrezen dat dat niet de laatste keer zal zijn.