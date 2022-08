Ongeziene taferelen op Lokerse Feesten bij komst van Louis Tomlinson

De Lokerse Feesten zijn vandaag aan de laatste festivaldag toe. Headliner vanavond is Louis Tomlinson. De Britse zanger werd bekend dankzij de boysband One Direction. Zijn komst zorgt voor ongeziene taferelen in Lokeren. 15.000 uitzinnige fans verwachten de organisatoren vanavond. Een pak buitenlandse fans logeert al dagenlang op de camping. Sommigen hadden vannacht hun slaapzak mee naar de hoofdingang genomen. 500 fans stonden deze ochtend al uren aan te schuiven om de beste plaatsjes te bemachtigen voor het podium. Tijdens de soundcheck vanmiddag probeerden sommigen al een eerste glimp van hun idool op te vangen onder de afsluiting door.