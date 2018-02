Ongezien: Aannemer sloopt gebouw met cabine van hoogtewerker

En we blijven nog even in de buurt, want reactor Doel 3 van de kerncentrale zal 3 maand langer stil liggen dan gepland. Voor 1 augustus zal er geen heropstart gebeuren. Dat heeft uitbater Engie Electrabel bekendgemaakt. De reactor ligt stil omdat er betonwerken nodig zijn. Het beton moet verstevigd worden, en dat zal langer duren. Alles vindt plaats in een bunker in het niet-nucleaire gedeelte. Het betonnen dak van die bunker moet extra versterkt worden. In het gebouw liggen reserve-veiligheidssystemen opgeborgen.