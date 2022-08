Ongevallen op R2 en E17 zorgen voor lange files

Twee ongevallen hebben voor grote verkeershinder gezorgd. Deze middag reden rond half twee twee vrachtwagens op elkaar in in de Beverentunnel richting expresweg. Het verkeer kon maar over één rijstrook waardoor er al snel een lange file ontstond. Er raakte niemand gewond, maar een van de trucks moest wel getakeld worden. Iets voor drie uur was er een tweede ongeval, dit keer op de E17 richting Gent. De bestuurster van een auto raakte de controle kwijt over het stuur, waarna ze tegen de vangrail botste. De auto met 4 inzittenden sloeg daarbij over de kop en kwam op zijn dak tot stilstand in het midden van de snelweg. De inzittenden konden op eigen kracht uit de auto klauteren en raakten licht gewond. Er ontstond een ellenlange file door het ongeval, en in de andere rijrichting ontstond er een kijkfile.