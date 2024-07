Ongeval met telescoopkraan zorgt voor verkeershinder op Steenlandlaan in Melsele

In Melsele is deze ochtend dan weer een ongeval gebeurd met een telescoopkraan. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder op de Steenlandlaan. De bestuurder van het ruim 60-ton zware gevaarte maakte een inschattingsfout bij het nemen van een bocht. De kraan ramde daardoor een rij zware betonblokken die de rijbaan en het naastgelegen fietspad van elkaar scheiden. In totaal werden zo'n vijftien betonblokken meegesleurd. De kraan liep zware schade op bij het ongeval en er kwam ook heel wat hydraulische olie op de weg terecht. De bestuurder raakte lichtgewond. Het opruimen van de ravage en de takelwerken nam heel wat tijd in beslag.