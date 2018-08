Nog in Beveren maar dan in deelgemeente Verrebroek is deze middag een paard met daarachter een huifkar op hol geslagen. Het dier schrok nadat de huifkar over een grote steen was gereden. Paard en huifkar belandden in de gracht. Twee vrouwen die in de kar zaten, moesten naar het ziekenhuis met verwondingen. Een landbouwer schoot te hulp en trok de huifkar met zijn tractor uit de gracht. Het paard dat was weggevlucht door de velden kon niet veel later gevangen worden. Het dier liep geen verwondingen op.