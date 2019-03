Ongerustheid over omstreden Afrikaanse spreker in Denderleeuw

De actie in Sint-Niklaas maakt deel uit van een grotere Oost-Vlaamse actie tegen drugtoerisme en inbraken. De politiediensten controleerden bijna 1000 wagens, 13 bussen en 14 treinen. 41 mensen werden betrapt op het bezit van drugs, vooral met kleinere hoeveelheden. 13 bestuurders reden onder invloed van alcohol of drugs. En 12 mensen die geseind stonden, konden ingerekend worden. In Ninove probeerde een wagen de controle te ontwijken. Dat mislukte. In de wagen zaten drie mannen. Eén man had geen wettelijke verblijfsplaats, en een tweede had 9 diamanten op zak. Die werden in beslag genomen.