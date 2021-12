Ongerustheid over mogelijk verdwijnen van spoorlijn 52 in Baasrode

Op de Prins Alexanderlaan in Sint-Niklaas is vrijdagavond een jonge autobestuurder tegen een geparkeerde vrachtwagen gereden. Dat gebeurde net voorbij het klaverblad in de richting van het stadscentrum. De klap was hevig, maar de jongeman kon nog op eigen kracht uit zijn zwaar beschadigde wagen stappen. Een getuige verwittigde de hulpdiensten. De bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken en glas. De afrit van de E17 was, komende van Antwerpen, een tijdlang afgesloten voor het verkeer.