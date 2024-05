Ongerustheid bij Wase taxichauffeurs na gewapende overval: "We zijn altijd alleen, en kennen onze klanten niet"

Bij de liberalen is de campagne volop aan de gang. Met de fiets trekt Egbert Lachaert, momenteel federaal volksvertegenwoordiger, doorheen onze provincie. Op vijf dagen tijd legt hij net geen 700 kilometer af. Vandaag vertrok zijn rit in Waasmunster, om via onder andere Dendermonde en Aalst te eindigen in Laarne. Voor het laatste stukje van de etappe zou hij ook de steun krijgen van voormalig wielrenner Etienne De Wilde. Bedoeling is om in aanloop naar de verkiezingen te horen wat er bij de mensen leeft. En ook in Aalst werd er dus even halt gehouden.