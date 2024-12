Er heerst grote ongerustheid bij bioboeren in de regio, over de afschaffing van subsidies voor de enige opleiding die startende biolandbouwers kunnen volgen. Vlaanderen voert een drastische hervorming door in de subsidiëring en daardoor verliest Landwijzer, het centrum dat de lessen en stages organiseert, meer dan de helft van haar overheidstoelage.