Ongebruikte gronden van de Waaslandhaven nu toch geschikt voor bedrijven, in ruil komen natuurcompensaties

Een bedrijf uit Zottegem is volop de Australische sportmarkt aan het veroveren. Het heeft een deal met de Australian Football League, en de cricketfederatie. Met software ondersteunen ze die sportbonden. Ref Assist, zo heet het bedrijf, is één van de vele Vlaamse ondernemingen die actief is in Australië. Minister Matthias Diependaele is om dit moment in Oceanië, om de economische samenwerking met Australië te bevorderen en de ondernemers te ondersteunen.