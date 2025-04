De supporters van RWDM, de tegenstander in die eerste eindrondewedstrijd, zijn not amused met de gang van zaken. Zij weten op dit moment nog altijd niet of ze nu bussen moeten inleggen naar Lokeren of naar Lier. De supporters van de RWDM Ketjes vinden dat de Pro League moet ingrijpen. Ze zijn bang dat er door het juridisch getouwtrek complete chaos zal volgen.