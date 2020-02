Onderzoek ongeval Beverentunnel: trucker reed zonder remmen in op file

De Bulgaarse trucker, die dinsdag twee dodelijke slachtoffers maakte bij de zware kettingbotsing in de Beverentunnel, is aan volle snelheid en zonder te remmen ingereden op de file. Dat blijkt uit het eerste onderzoek. De 30-jarige bestuurder van de Fiat Tipo, die dinsdagmiddag omkwam bij het ongeval in de Beverentunnel, had geen schijn van een kans. Dat is gebleken uit de reconstructie van het ongeval. Dinsdag werd het rijbewijs van de chauffeur van de vrachtwagen, die inreed op de staart van de file, meteen ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Hij testte wel negatief op alcohol en drugs. Bij de kettingbotsing raakten ook vier personen zwaargewond, en 44 mensen lichtgewond.