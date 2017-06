Bij Studio 100 in Schelle is de cast voorgesteld van de nieuwe musical 40-45. De voorstellingen van dit spektakel starten in het najaar, op 10 oktober, en ze vinden plaats op de site van Katoen Natie, in Beveren. Jonas Van Geel en Jelle Cleymans zullen de hoofdrollen vertolken. ze spelen de broers Louis en Staf.