Nieuws Onderzoek naar vechtpartijen en politie-interventie bij Fantasia Festival

Het festival verliep trouwens over het algemeen rustig en zonder al te veel problemen, op enkele vechtpartijen na. De politie is verschillende keren tussenbeide moeten komen. Een aantal mensen werd opgepakt voor verhoor en nadien weer vrijgelaten. Dat ging in sommige gevallen niet zonder slag of stoot. Of daarbij sprake was van onwettig politiegeweld, zoals hier en daar weerklinkt op sociale media, dat wordt nog onderzocht. Organisator Jurgen Mettepenningen is intussen van plan om de veiligheidsmaatregelen bij een volgende editie nog te verhogen.