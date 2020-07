Onderzoek naar schokkend schopfilmpje van vechtpartij in stadspark Ninove

Op sociale media circuleert er een schokkend schopfilmpje van een vechtpartij in Ninove. De feiten dateren van gisteravond om half zeven. Het filmpje werd bezorgd aan Guy D'haeseleer, kopman van Forza Ninove en Vlaams volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang. Hij deelde het op zijn persoonlijke pagina. Op het filmpje is te zien hoe een groepje jongeren afstapt op een ander groepje in het stadspark van Ninove. Vrij snel beginnen twee jongeren een andere jongen die neerzit in het gras te schoppen. Uit onze eerste informatie wordt de jongen gevraagd om zijn gsm af te geven. De jongen weigert dat en krijgt daarom nog meer klappen. Het slachtoffer verliest zijn evenwicht en rolt van een heuveltje af. Daarop gaat hij lopen, maar zijn belagers houden niet op. Ze zetten de achtervolging in en nemen het slachtoffer een tiental meter verder opnieuw te grazen. Ze schoppen onophoudelijk op de jongen in. Tijdens het filmpje horen we ook iemand roepen: "Sla hem dood". De jongen roept om zijn gsm terug te geven. En daarna stopt het filmpje. Tania De Jonge, burgemeester van Ninove, is op de hoogte van de feiten en de politie is bezig met een onderzoek. Ook het parket is ingelicht. De Jonge is zwaar geschokt door de feiten en zegt dat dit onaanvaardbaar is. Ninove heeft helaas een kwalijke reputatie op het vlak van jongerenbendes. De laatste jaren is daar hard op gewerkt, met resultaat, maar er duiken helaas opnieuw nieuwe feiten op.