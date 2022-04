Onderzoek naar poederbrief bij Unigro in Sint-Niklaas

In de kantoren van de onlinewinkel Unigro, aan de Prins Boudewijnlaan in Sint-Niklaas, is kort na de middag een poederbrief aangekomen. Een van de medewerkers opende nietsvermoedend de brief en sloeg meteen alarm. Politie en brandweer kwamen ter plaatse om de brief op te halen om te analyseren om welk poeder het gaat. De medewerker die de brief opende kwam niet in aanraking met het poeder zelf en raakte dan ook niet gewond. Wie de brief verstuurde en waarom is nog niet geweten, dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.