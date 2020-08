Onderzoek naar hardhandig optreden van politie op recreatiedomein De Ster

De uitvaartplechtigheid van Ilse Uyttersprot zal live te volgen zijn op TV Oost. De familie van de oud-burgemeester van Aalst heeft, na overleg met de begrafenisondernemer, daarvoor haar toestemming gegeven. De beelden die via YouTube verspreid worden zullen ook op televisie getoond worden. "TV Oost kreeg de afgelopen dagen ontzettend veel vragen binnen van kijkers om de plechtigheid uit te zenden. We hebben die vraag in alle sereniteit voorgelegd aan de begrafenisondernemer. Donderdagnamiddag liet de begrafenisondernemer weten dat de familie akkoord gaat met de uitzending", verduidelijkt hoofdredacteur Stavros Van Halewyck. "We gaan de beelden van het YouTube-kanaal doorplaatsen naar antenne en onze sociale en online kanalen. Op die manier kunnen ook de mensen die minder met YouTube vertrouwd zijn waardig afscheid nemen van deze bijzondere vrouw. We hopen zo dat iedereen thuis blijft, en dat niemand naar de kerk van Moorsel afzakt, zoals uitdrukkelijk gevraagd wordt." Familie en vrienden nemen overmorgen, vrijdag 14 augustus, afscheid van Ilse Uyttersprot. De plechtigheid vindt plaats om 11 uur in de kerk van Moorsel. Het afscheid gebeurt in intieme kring. (foto: JP Swirko)