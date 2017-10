1 van de onderzoekers die het fusiedossier in handen had, was criminoloog Brice De Ruyver. Maar de Gentse academicus van 63 is vanochtend onverwacht overleden. De Ruyver kende een rijk gevulde loopbaan aan de UGent en doceerde strafrecht, strafrechtelijk beleid en drugsbeleid aan de faculteit Recht en Criminologie. Hij was ook jarenlang adviseur veiligheid en binnenlandse zaken in de Wetstraat. Zo was hij één van de architecten van de politiehervorming. Brice De Ruyver is cruciaal geweest voor het veiligheidsbeleid in ons land, zo luidt het in een mededeling van de UGent, naar aanleiding van zijn overlijden.