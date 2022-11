Onderzoek naar brandstichting in Kikvorstbos in Kruibeke: "Dit gaat er los over"

Minister van Staat Paula D’Hondt is overleden. Ze werd 96 jaar. Ze overleed vanochtend thuis in Haaltert. D'Hondt werd geboren in Kerksken, een deelgemeente van Haaltert. Ze is ook de moeder van Peter D'Hondt, de bekende politierechter. In Haaltert zette ze haar eerste politieke stappen als lid van de toenmalige CVP. Ze was gemeenteraadslid en schepen van de gemeente vanaf de jaren '70. In de jaren '80 verscheen ze op het nationale toneel. Eerst als senator, later als staatssecretaris en minister in de regeringen van Wilfried Martens. Ze werd op 63-jarige leeftijd door koning Boudewijn ook benoemd tot Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid. Dat werk werd later verdergezet door het Centrum van Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Na haar politieke loopbaan was ze voorzitster van Kind en Gezin. Dit jaar nog werd ze uitgeroepen tot de allereerste ereburger van Haaltert.