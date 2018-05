Cathérine De Bolle heeft er haar eerste dag opzitten als directeur van Europol. De Bolle was korpschef van de politiezone van Ninove toen ze in 2012 tot commissaris-generaal werd verkozen van de federale politie in ons land. Nu is ze de eerste Belg én de eerste vrouw die het tot directeur schopt van de Europese politiekoepel Europol. Aan het hoofd van de Belgische federale politie wordt ze voorlopig vervangen door Claude Fontaine, dat is de huidige topman van de federale gerechtelijke politie.