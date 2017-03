Feestlocatie Salons Carlton in Aalst stopt ermee. Carlton bestaat al bijna 50 jaar en is een begrip in Aalst. Een boekvoorstelling, een jubileum, recepties van de stad of communiefeesten: wie een feestje of vergadering wilde organiseren, vond makkelijk de weg naar Salons Carlton. Het zou niet gaan om een faillissement. Wat de reden wél is, wil de zaakvoerder niet kwijt. Wie een voorschot heeft betaald voor een feestje binnenkort, zou het geld teruggestort krijgen. De UNIZO-afdeling Aalst-Oudenaarde vindt het bijzonder jammer dat de eigenaar ermee ophoudt. Volgens de ondernemers-organisatie was Salons Carlton een toonbeeld van een bloeiende handelszaak in het centrum van de stad.