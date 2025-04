Ondernemersreis Unizo: Oost-Vlaamse ondernemers bezoeken de Belexpo in Osaka

In Japan is een delegatie van 80 Oost-Vlaamse ondernemers op missie. De ondernemersreis is een organisatie van Unizo Oost-Vlaanderen. De ondernemers bezoeken er onder andere de Wereldexpo in Osaka, waar zo’n 150 landen het beste van zichzelf laten zien in spectaculaire paviljoenen. Ook België heeft daar een paviljoen, de Belexpo.