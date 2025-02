Ondernemers trakteren arbeiders op de Grote Markt op een hartverwarmende tas koffie met cake

In Sint-Niklaas hebben enkele ondernemers koffie en cake uitgedeeld aan de arbeiders op de Grote Markt. Als ondernemer op de werf is het niet makkelijk om dagelijks met de werken geconfronteerd te worden. Maar onze bewondering is groot naar de werkmannen toe die dagelijks door weer en wind aan het werk zijn, zeggen de Sint-Niklase ondernemers. Met hun actie willen ze de werkmannen een hart onder de riem steken tijdens de heraanleg van de Grote Markt.