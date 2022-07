Ondernemer trekt vergunningsaanvraag in voor padelterreinen aan Hoezekouter in Aalst

Het paard, dat dit weekend verdween uit een paardenhouderij in Sint-Niklaas, zou terecht zijn. Officiële bevestiging van politie of parket is er niet, maar volgens bronnen dichtbij de zaak zou het paard zijn meegenomen door iemand die zegt de rechtmatige eigenaar te zijn. Het paard zou met andere woorden het slachtoffer zijn van een twist. Zaterdagmorgen ziet paardenfokker Verbeke dat er een paard is verdwenen uit zijn stallen. Het gaat om een drie jaar oude hengst. De paardenfokker doet aangifte bij de politie van diefstal en doet zijn verhaal ook aan onze redactie. Nu blijkt dat er twee jaar geleden een contract werd afgesloten over de verkoop van het paard. Er werd een voorschot betaald, en de rest van de koopsom zou via afbetaling afgelost worden. Maar één van de partijen zou zich niet aan de afspraken hebben gehouden, waardoor er ruzie ontstond tussen koper en verkoper. De zaak zit voor verder onderzoek bij de politie. Maar belangrijk is dus dat het paard terecht zou zijn.