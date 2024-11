Ondernemer en zanger Frank François (51) overleden op vakantie in Gran Canaria

Ondernemer en zanger Frank François uit Aalst is overleden op vakantie in Gran Canaria. François was een bekend immo- en verzekeringsmakelaar, maar hij is bij het grote publiek vooral bekend als charmezanger. François reisde ook mee met onze kijkers op de vele TV Oost-reizen, waar hij graag gezien was. Ook politiek had hij ambities. Zo wilde hij de voorbijezomer nog nationaal voorzitter worden van Open Vld. François werd 51 jaar en laat een dochtertje na. Over de omstandigheden van zijn overlijden is nog niet veel bekend.