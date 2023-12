Ondergrondse afvalcontainers aan Sint-Niklase Fabiolablokken missen effect: "Het maakt hen niet uit of ze op een vuinisbelt wonen"

In Sint-Niklaas klagen de bewoners van de appartementsblokken aan het Koningin Fabiolapark over sluikstorten. Aan die gebouwen zijn sinds een jaar gloednieuwe ondergrondse afvalcontainers in gebruik genomen. Via een badge kan je die containers openen en jouw afval deponeren. Je betaalt per zak afval. Maar in de praktijk loopt het helemaal fout. Veel mensen gooien hun vuilzakken gewoon naast de afvalcontainers. De stad moet iedere week een ploeg langssturen om het stort op te kuisen.