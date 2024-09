Rioolwater als verwarmingselement voor het nieuwe zwembad in Sint-Niklaas

In het station van Sint-Niklaas is een tentoonstelling geopend met foto's gemaakt door mensen die het financieel moeilijk hebben. 'Onderbelicht', dat is de naam van de fototentoonstelling. Op deze drie zuilen stellen ze zichzelf voor aan de hand van foto's genomen met de smartphone en korte teksten. Elk van hen verkeert in een moeilijke financiële situatie, ze voelen zich vaak uitgesloten in de maatschappij. En daarom ook willen ze de stereotypering en het taboe rond armoede doorbreken. Want armoede is een onrecht, zo klinkt het hier.

Wie wil kan de fotozuilen nog tot 20 oktober in het station van Sint-Niklaas bewonderen. En op 9 oktober kan je in de bib een uitgebreide versie van de expositie en making off-video's ontdekken.