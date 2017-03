Media en Cultuur Onder meer K3, Stan Van Samang, Soulsiter en Ghost Rockers op Marktrock Aalst

De volledige line-up van Marktrock Aalst is bekend. Deze Stan Van Samang, K3, Soulister en Ghost Rockers zijn de grootste namen. Verspreid over drie dagen komen er in totaal 15 bands of artietsten optreden. Marktrock Aalst gaat door op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 augustus. alle info vind je terug op www.marktrock.com.