Ondanks verschillende maatregelen blijven bussen nog altijd te vol: "Durf kiezen voor een versterkte bus"

Ja, geen nieuws om vrolijk van te worden. En dat worden we ook niet van de besmettingscijfers in Sint-Gillis-Waas en Sint-Lievens-Houtem. De twee kleine landelijke gemeenten doen het barslecht. Sint-Gillis-Waas is in verhouding zelfs koploper in Oost-Vlaanderen op het vlak van nieuwe besmettingen. Sint-Lievens-Houtem staat nog altijd in de top 10. In beide gemeenten zou er geen sprake zijn van grote besmettingsclusters. Al doet COVID wel zijn ronde in een aantal verenigingen, zegt burgemeester Maaike De Rudder van Sint-Gillis-Waas.