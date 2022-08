Ook onze andere streekploeg in de Challenger Pro League, Dender, ging de boot in. Vrijdagavond werd het thuis tegen Lommel 1-4. Overdreven cijfers, al was er wel een niveauverschil met de Limburgers. Dender is nieuw in de reeks en moet zich nog wat aanpassen aan het niveau. Maar de club uit Denderleeuw wil wel weer een vaste waarde worden op het profniveau.