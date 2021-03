Nu vrijdag gaat het EK indoor atletiek in het Poolse Torun van start. In de ruime Belgische delegatie zitten, met hoogspringster Merel Maes en hardloopster Hanne Maudens, twee streekgenoten. Maudens zette in september vorig jaar een punt achter haar carriere in de zevenkamp. Sindsdien focust ze zich volledig op de loopnummers. De Wetterse is vol vertrouwen afgereisd naar Polen. Ondanks corona heeft ze zich goed kunnen voorbereiden op dit Europees kampioenschap.