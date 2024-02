Ondanks codex worden ook dit jaar nog levende visjes opgedronken tijdens Krakelingenfeest

De hulpdiensten kunnen dus terugblikken op een goede editie. En ook voor de koisploeg is dat het geval. Vanmorgen hadden zij opmerkelijk minder werk dan anders, om de stad weer netjes te krijgen. Maar dat is allemaal relatief, want in totaal is er toch nog altijd 52 ton afval opgehaald. Dat is wel bijna een derder minder dan vorig jaar, en dat komt door de herbruikbare bekers, en door het voorbeeldige gedrag en het respect van de carnavalist. Want nergens anders ter wereld wordt de reinigingsdienst zo bejubeld dan in Aalst.