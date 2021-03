Ondanks advies om te sluiten blijft dit moedig kleuterschooltje in Melsele toch open

Het is een spannende dag geweest voor ouders met kinderen in het kleuteronderwijs. Want vandaag lieten de directies wellicht weten wat ze gaan doen volgende week: open blijven of sluiten. Het overlegcomité besliste woensdag om alleen nog de kleuterscholen in ons land open te houden, als dat mogelijk is. En dat zorgde voor heel wat uiteenlopende en emotionele reacties binnen de verschillende onderwijsnetten. Zo geeft de katholieke onderwijskoepel het advies aan haar kleuterscholen om toch te sluiten. Die oproep wordt zo goed als overal opgevolgd. Maar niet in een schooltje in Melsele. Daar doen ze toch voort.