Ondanks absolute meerderheid in Erpe-Mere neemt cd&v met LEF ook Vooruit-Groen mee in coalitie

In Erpe-Mere zijn ze er uit. Het lokale 'cd&v met LEF' haalde daar op 13 oktober een absolute meerderheid, maar ze gaan toch in zee met de kartellijst Vooruit-Groen. Zo vormen ze een coalitie van 16 op de 27 zetels. En dat betekent dus dat N-VA niet langer mag meebesturen in de gemeente. Ze komen vanaf volgend jaar in de oppositie terecht. Uittredend burgemeester Tom Van Keymolen behoudt de sjerp. Het schepencollega bestaat verder uit voornamelijk christendemocraten. De enige Vooruit-Groen schepen in de ploeg wordt Kevin Knockaert. Hij start wel als voorzitter van de gemeenteraad, maar volgt na drie jaar Hedwig Redant op als schepen.