In Sint-Niklaas zijn afgelopen weekend verschillende inwoners het slachtoffer geworden van vandalen. Die trapten voordeuren van huizen in of gooiden stenen door de ramen. Dat was ook het geval in de Grote Heimelinkstraat. De slachtoffers hebben klacht ingediend bij de politie en hopen dat de daders snel gevat worden. De politie van Sint-Niklaas is een onderzoek gestart.