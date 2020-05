Onbekenden gooien ruiten in van woning in Temse

Nog in Temse, hebben onbekenden vannacht de ramen van een huis ingeslagen. Dat gebeurde in de Philemon Haumanstraat, dat is in het centrum van de gemeente. Iets na middernacht werden de bewoners gewekt door glasgerinkel. Ze verwittigden onmiddellijk de politie, maar de daders waren dan al weggevlucht. Het is het derde incident op korte tijd. Wellicht gaat het telkens om dezelfde daders. De brandweer kwam afgelopen nacht ter plaatse om de ramen dicht te timmeren en de glasscherven op te ruimen. Wie er achter de feiten zit en waarom, is nog niet geweten.