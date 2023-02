Onbekenden bekladden actiecentrum PVDA Sint-Niklaas met slogan 'Borms Leeft'

Op de gevel van De Werf, het actiecentrum van de PVDA in de Ankerstraat in Sint-Niklaas, hebben onbekenden met verf de tekst 'Borms Leeft' aangebracht. Dat gebeurde rond 2 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Op bewakingsbeelden zouden twee verdachten te zien zijn. De aanleiding voor de actie is niet onmiddellijk duidelijk, zegt PVDA gemeenteraadslid Chris Wauman. Hij gaat wel klacht indienen bij de politie. August Borms was een in Sint-Niklaas geboren Vlaams-nationalistisch voorman. Hij is een controversieel persoon in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging vanwege zijn collaboratie met de Duitse bezetters tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In 1946 werd hij vanwege deze collaboratie geëxecuteerd.