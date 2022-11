"In de Denderstreek moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. De problemen niet enkel benoemen, maar ze ook oplossen." Dat zegt Jeremie Vaneeckhout, nationaal covoorzitter van Groen. Hij kwam gisteren een kijkje nemen in Aalst om met enkele lokale partijleden in overleg te gaan over hoe de Denderstreek kan opgewaardeerd worden. Want er is nog werk aan de winkel, klinkt het.