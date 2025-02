Er is niet zo heel veel meer van te zien, maar vanochtend lag een groot deel van onze regio onder een sneeuwtapijt van 5 à 10 centimeter. Vooral in het centrum van onze regio, rond Lokeren en Dendermonde, lag er veel sneeuw. Die sneeuw was niet voorspeld, en kwam dus onverwacht. En dat zorgde voor chaos op de weg. Lange files, gladde wegen en urenlang aanschuiven.