Omwonenden voormalige Gates-site ongeruster dan ooit over komst psychiatrisch centrum

In Aalst neemt de commotie rond de komst van een Forensisch Psychiatrisch Centrum toe. De Vlaamse regering heeft haar oog laten vallen op de stad om een instelling voor ontoerekeningsvatbare criminelen te bouwen. Momenteel zijn daarvoor 5 locaties in de running. Eén daarvan is de voormalige Gates-site in Erembodegem. Die lijkt zelfs in poleposition te liggen. Maar de buurt ziet dat niet zitten. Zo'n 100 bewoners kwamen gisteren bij elkaar omdat ze met vragen zitten over de impact op de leefbaarheid in Erembodegem.