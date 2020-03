Omvangrijke vervuiling ontdekt op Stekense Vaart en Moervaart

Net als voor de supporters in Lokeren is het ook voor de burgemeester nog altijd wachten op witte rook vanuit het kamp van voorzitter De Vries. Via sms liet hij onze redactie vandaag weten dat hij nog altijd aan het onderhandelen is met kandidaat-investeerders. Hij hoopt vanavond nog positief nieuws te kunnen melden. Al van in de tijd dat Roger Lambrecht voorzitter was, lag er ook een plan op tafel om de Daknamsite verder te ontwikkelen. De Vries stuurde bij z'n machtsovername die plannen nog wat bij, al lijkt dat nu ook studiewerk voor niks te zijn geweest.