Omloop van het Waasland op internationale wielerkalender: "Willen een trap hoger spelen"

De Omloop van het Waasland ondergaat enkele wijzigingen. De organisatoren willen een niveau hoger spelen en zijn er in geslaagd om van een kermiskoers naar een 1.2 UCI-wedstrijd te gaan. De Omloop van het Waasland wordt traditioneel gereden tussen Lokeren en Stekene. Het is dit jaar aan de 58ste editie toe. De wedstrijd gaat door op 1 mei in plaats half maart. Ook nieuw is de startplaats: de renners vertrekken aan het Daknamstadion in Lokeren. De organisator is blij met de vernieuwingen in de Omloop van het Waasland.