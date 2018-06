Omloop van het Waasland blijft verder bestaan

Dan keren we nu even terug naar gisterenavond. De 3-0 overwinning van de Rode Duivels tegen Panama. De wedstrijd werd druk bekeken in de Belgische huiskamers, maar ook op de vele grote schermen in onze regio. Hoewel de wedstrijd om 5 uur in de namiddag al begon, terwijl de meeste mensen normaal gezien nog aan het werk zijn, zakten toch tienduizenden supporters af naar Oost-Vlaamse straten en pleinen.