Omloop komt te vroeg voor Naesen

An Vannieuwenhuyse uit Lede staat voorlopig 15e in het bobsleeën op de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeonchang. Vandaag stonden de eerste 2 runs op het programma. Morgen volgen nog de derde en vierde run. Het Belgische duo hoopt op een plaats in de top 12. De supporters van An Vannieuwenhuyse volgden de eerste twee runs vanmiddag op groot scherm.